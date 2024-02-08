الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تصدر محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، حيث يرغب الكثير من المواطنين معرفة أعراض متحور كورونا الجديد JN.1 وتأثيرها على الأطفال والحوامل، وذلك أكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة توخى الحذر بعد ظهور متحور فيروس كورونا الجديد، مع بيان طرق الوقاية لتشابه أعراض المتحور الجديد مع فيروسات كورونا السابقة.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 

أكدت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف عن المتحورات السابقة والفيروسات التنفسية الأخرى.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1  وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية

وقالت إن أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

سلاسل متحورات كورونا

على مدار السنوات الماضية، ظهرت العديد من السلاسل المتحورة من فيروس كورونا، والتي تتميز بقدرتها على الانتشار بشكل أسرع، أو التسبب في أعراض أكثر شدة.

ومن أبرز السلاسل المتحورة..

  • المتحور ألفا، الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.
  • المتحور بيتا، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.
  • المتحور جاما، الذي ظهر في البرازيل في نوفمبر 2020.
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يؤثر على الحوامل والأطفال.. متحور فيروس كورونا الجديد وطرق الوقاية

  • المتحور دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر 2021.
  • المتحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

حذرت عدد من الدراسات على خطورة متجور فيروس كورونا على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

كما أكدت أن الأطفال، أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى.

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