الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن نجاح الاعتماد المبدئى لـ21 منشأة صحية بأسوان حتى الآن

وحدة طب أسرة
وحدة طب أسرة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان، ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية تشمل وحدات طب أسرة "جزيرة أسوان، المحمودية، أبوالريش، الشلال، كيما، البيارة، الشيخ مصطفى، الدقاديق، أبوسمبل، العوضلاب، جعفر الصادق، النزل، الشراونة، حاجر البصيلية، الكلح غرب، الشرفا، العلاقي، قسطل، الخزان غرب"، إضافة إلى مركزي طب أسرة "السيل 
كوم أمبو".

منتفعو التأمين الصحي الشامل

وأشار البيان إلى إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التي تم اعتمادها قدمت ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء أسوان حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان، وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين.
 

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي، هو تمهيد لحصولها على درجة الاعتماد بشكل نهائي، وهو ما يؤكد جودة وكفاءة المنشآت، وجودة مخرجات العمل، ويعد ذلك مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، مثمنًا كافة الجهود المبذولة لفرق العمل وكل من ساهم في وصول المنشآت لاجتياز معايير الاعتماد المبدئي، وذلك بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

الرعاية الصحية منشآة صحية أسوان رعاية صحية عالية الجودة جودة الخدمات الصحية

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