الأحد 04 فبراير 2024
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مصر

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال NJ.1

كورونا
كورونا

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال.. زادت معدلات الاستعلام والبحث خلال الأيام القليلة الماضية من ملايين المواطنين المصريين، عن متحور كورونا الجديد NJ.1 وأسباب العدوى وطرق الوقاية خاصة للسيدات الحوامل والأطفال، وذلك حفاظًا على صحة الأم والجنين، مع إتباع كافة التعليمات الوقائية والعلاجية التى تعلتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، بعد ارتفاع معدلات البحث والاستعلام عبر شبكة الإنترنت العالمية مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، كافة المعلومات عن متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال، وايضا إيضاح أسباب العدوى بالفيروس في ظل إنتشار متحورات جديدة منها الجديد NJ.1.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة توخى الحذر بعد ظهور متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال الصغار، مع بيان طرق الوقاية لتشابه أعراض المتحور الجديد مع فيروسات كورونا السابقة، منها سيلان الأنف والتهاب الحلق، والسعال، والشعور بالصداع.

يؤثر على الحوامل والأطفال.. متحور فيروس كورونا الجديد وطرق الوقاية

أعراض متحور كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

أعراض كورونا الجديد

كما تستعرض "الدستور "، أهم أعراض متحور كورونا الجديد NJ.1، ومنها الآتى: 

  • فقدان حاسة الشم والتذوق.
  • ضعف العظام والمفاصل.
  • الشعور بالتعب من أقل مجهود.
  • الطفح الجلدي والإسهال.
  • ضيق الصدر وصعوبة في التنفس.
  • أعراض قيء وآلام شديدة في المعدة.

كورونا يؤثر على الحامل

فى السياق، أكدت دراسات عديدة تأثير متخور كورونا الجديد على السيدات الحوامل والأطفال لتعرضهم لمخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوى وفشل الأعضاء بالجسم وممكن الوفاة، ومن ثم يجب أخذ الاحتياطات اللازمة.

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متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

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أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

فى النهاية، أكدت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات متخور كورونا الجديد على النساء الحوامل والأطفال، وأيضا إيضاح طرق الوقاية، ومنها الاتى:

  • إستمرار ارتداء الكمامة على الأنف.
  • المداومة على غسيل الأيدي بشكل مستمر ومتكرر.
  • الحفاظ على مسافة آمنة مترين عن الأشخاص المخالطين.
  • أخذ كافة التطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا
  • فى الختام، أكدت وزارة الصحة والسكان هلى ضرورىة توخى الحذر الشديد واتباع الاجراءات الوقائية اللزمة حفاظا على صحة الأم والأطفل.

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متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

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