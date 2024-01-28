أعراض متحور كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

ينتشر متحور فيروس كورونا الجديد بسرعة أكبر من المتحورات السابقة، حيث يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر حتى لو كان الشخص لا يعاني من أعراض المرض.

كما أن هذا المتحور أكثر مقاومة للقاحات، مما يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يصابون بالعدوى، ولكنهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

تأثير متحور على الحوامل والأطفال

ويمكن أن يؤثر متحور فيروس كورونا الجديد على الحوامل والأطفال بنفس الطريقة التي يؤثر بها على الأشخاص الآخرين، ومع ذلك هناك بعض المخاطر المتزايدة التي قد تواجهها الحوامل والأطفال إذا أصيبوا بهذا المتحور.

الحوامل

وتشير الدراسات إلى أن الحوامل المصابات بمتحور "أو ميكرون" أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة من الحوامل غير المصابات، كما أنهن أكثر عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة.

وتشمل الأعراض الشديدة التي قد تواجهها الحوامل المصابات بمتحور أوميكرون ما يلي:

صعوبة التنفس

الحمى

السعال

ضيق التنفس

الصداع

آلام الجسم

التعب

الأطفال

أظهرت الدراسات أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة من متحور كورونا الجديد من البالغين. ومع ذلك، لا يزال الأطفال معرضين للإصابة بالعدوى، ويمكن أن يصابوا بأعراض شديدة في بعض الحالات.

تشمل الأعراض الشديدة التي قد يواجهها الأطفال المصابون بمتحور أوميكرون ما يلي:

صعوبة التنفس

الحمى

السعال

ضيق التنفس

التعب

آلام الجسم

الصداع

القيء

الإسهال

الوقاية من متحور أوميكرون

أفضل طريقة للوقاية من متحور أوميكرون هي الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا. كما أنه من المهم اتخاذ الاحتياطات الوقائية الأخرى، مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين بانتظام.

إذا كنتي حاملًا أو لديك طفل، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحماية من متحور أوميكرون:

تلقي التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بما في ذلك جرعة معززة.

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، خاصةً في الأماكن المزدحمة.

غسل اليدين بانتظام لمدة 20 ثانية.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بأعراض البرد أو الأنفلونزا.

إذا كنت تعاني من أي أعراض تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا، فتأكد من البقاء في المنزل وعدم الاتصال بالآخرين.