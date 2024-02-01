الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

متحور كورونا
متحور كورونا

زاد البحث عن متحور كورونا الجديد NJ.1 في مصر بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، ففي الأسبوع الماضي، زاد البحث عن المتحور بنسبة كبيرة مقارنة بالأسبوع السابق.

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

ويشير هذا الارتفاع في البحث إلى زيادة الاهتمام المتحور NJ.1 في مصر، ورغبة الناس في الحصول على معلومات أكثر عنه.

نصائح للمواطنين المصريين عن متحور فيروس كورونا

في ضوء زيادة البحث عن متحور NJ.1 في مصر، توصي منظمة الصحة العالمية المواطنين المصريين باتباع الإجراءات الوقائية

أعراض كورونا الجديد NJ.1

تشبه أعراض متحور NJ.1 أعراض متحورات فيروس كورونا الأخرى، وهي:

  • التهاب الحلق
  • سيلان الأنف
  • السعال
  • التعب وضعف العظام والمفاصل
  • الشعور بالصداع
  • فقدان حاسة التذوق والشم

وقد ظهرت أعراض أخرى في بعض الحالات، مثل:

  • صعوبة التنفس
  • ضيق الصدر
  • آلام في المعدة
  • إسهال
  • قيء
  • طفح جلدي

تأثير متحور كورونا على الحوامل 

تشير الدراسات التي أجريت على متحورات فيروس كورونا الأخرى إلى أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر شدة، ودخول المستشفى، والوفاة من كوفيد-19.

وذلك لأن الجهاز المناعي للحامل يكون ضعيفًا نسبيًا خلال فترة الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحمل يمكن أن يؤثر على مسار المرض، ما يجعله أكثر خطورة.

سلاسل متحورات كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا في عام 2019، ظهرت العديد من السلاسل المتحورة منه، والتي تتميز بقدرتها على الانتشار بشكل أسرع، أو التسبب في أعراض أكثر شدة.

ومن أبرز السلاسل المتحورة:

  • المتحور ألفا، الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.
  • المتحور بيتا، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.
  • المتحور جاما، الذي ظهر في البرازيل في نوفمبر 2020.
  • المتحور دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر 2021.
  • المتحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021.

متحور NJ.1

هو متحور جديد لفيروس كورونا، ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة في ديسمبر 2023.

ويتميز المتحور NJ.1 بقدرته على الانتشار بشكل أسرع من المتحورات السابقة، كما أنه قد يكون أكثر مقاومة لتأثير اللقاحات.

نصائح للوقاية من كورونا

يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

  • ارتداء الكمامة
  • الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص
  • غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر
  • تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا

كما يجب على الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة اتباع هذه الإجراءات بعناية.

يؤثر على الحوامل والأطفال.. متحور فيروس كورونا الجديد وطرق الوقاية

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

تأثير المتحور على الأطفال

تشير الدراسات إلى أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة من كوفيد-19 مقارنة بالبالغين. ومع ذلك، فإن بعض الأطفال قد يصابون بأعراض شديدة، مثل الالتهاب الرئوي، أو فشل الأعضاء، أو الوفاة.

لذلك، من المهم أن تأخذ الأسر التي لديها أطفال الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بمتحور NJ.1.

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يؤثر على الحوامل والأطفال.. متحور فيروس كورونا الجديد وطرق الوقاية

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