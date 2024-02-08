الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تبحث مع ممثلى هيئة كوجناس الدولية للتعليم لتطوير منظومة التعليم الفنى الصحى

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

عقد وفد وزارة الصحة والسكان اجتماعا اليوم الخميس مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم، بحضور الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للمعاهد الفنية، والدكتور تيمو تيهاكوس، مدير العمليات بهيئة كوجناس الدولية للتعليم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع رحب وفد الوزارة بأعضاء كوجناس الدولية للتعليم، مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان تسعي دائما لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتقديم كل سبل الدعم لما له من أهمية قصوى في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.

رفع كفاءة التعليم الصحي الفني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش خطط التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة التعليم الصحي الفني، من خلال برنامج في مجالي التمريض والأشعة وفقا للنموذج الألماني.

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وأشار "عبدالغفار" الى أن الاجتماع تضمن عرض مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس  تنص علي وضع خطة عمل لمشروع تجريبي، يشمل التعاون في عدة مراحل منها، دراسة الاحتياجات، وتقديم البرنامج التدريبي من الجانب الألماني، وتقييم الطلاب، وتطبيق الجودة الشاملة.

تطوير الرعاية الصحية

وأضاف "عبدالغفار" أن أهداف المشروع تتضمن تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر وفقا  لأحدث المعايير العالمية، ويؤهل البرنامج التدريبي الخريجيين في الحصول علي شهادة دولية تؤهلهم للعمل دوليا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التجريبية للمشروع سيقوم الجانبان بتحليل فرص الاستدامة المالية، والعمل علي ضخ مزيد من الاستثمارات.

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وتابع عبدالغفار أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي دراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالميًا وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة والقطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل.

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