الرقابة الصحية: نجاح ٥٢ منشأة صحية بالقاهرة الكبرى فى الحصول على الاعتماد من "جهار"

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية.

وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن اللجنة وافقت على منح شهادات الاعتماد لكل من مستشفى النيل بدراوي، ومستشفى القاهرة التخصصي، بمحافظة القاهرة، إلى جانب مركز د. سامح فتحي للأشعة التشخيصية والتداخلية- برايم سكان ٢ بالإسكندرية، ووحدتي طب أسرة الأقصر الدولي، وجزيرة أرمنت بمحافظة الأقصر.

الاعتماد المبدئي

وأضاف طه أن قرارات اللجنة شملت أيضًا منح الاعتماد المبدئي لمستشفى لوران بالإسكندرية، ومستشفى ديرمواس التخصصي بمحافظة المنيا، فضلا عن حصول ٣ مراكز ووحدات طب أسرة بأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وهي:

- وحدة طب أسرة المفالسة

- وحدة طب أسرة وادي عبادي ١

- وحدة طب أسرة حاجر البلاليص

كما قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لوحدتي طب أسرة الهويس، وطب أسرة السادات بمحافظة السويس.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الإقبال المتزايد من المنشآت الصحية بمحافظات القاهرة الكبرى على الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن GAHAR والبالغ عددها حتى الآن ٥٢ منشأة إنما يدل على الأثر الإيجابي الذي يحدثه تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد، بما يضمن عدم اهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى، فضلا عن تمهيد الطريق لتطبيق منظومة التأمين الشامل بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

الخدمات الصحية عالية التخصص

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى الدور الهام الذي تقوم به محافظة القاهرة في دعم المحافظات المجاورة من محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توفير الخدمات الصحية عالية التخصص للمنتفعين بما يضمن نجاح منظومة الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن حرص المنشآت الصحية بالقطاع الخاص على الحصول على شهادتي "الاعتماد" و"الاعتماد المبدئي" الصادرتين عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR إنما يؤكد على نجاح تطبيق معايير الجودة الوطنية المعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية في نشر ثقافة الجودة بين المنشآت الصحية بما حققته من تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنشأة والوصول إلى رضا المنتفعين وزيادة ثقتهم بها، فضلا عما تحققه المنشأة من منفعة اقتصادية نظرا لتقليل الإنفاق والإهدار بالموارد، مؤكدا أن حرص منشآت القطاع الخاص على الحصول على الاعتماد من جهار يسهم في تعزيز الاستثمار في قطاعات صحية هامة مثل السياحة العلاجية لتقديمها خدمات صحية ذات مستويات جودة عالمية تزيد من ثقة شركات التأمين الدولية والمرضى من مختلف أنحاء العالم بالمنظومة الصحية المصرية.