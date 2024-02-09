الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، جاء ضمن إجراءات الدولة لتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمة، حيث يبحث عنه الكثير من المواطنين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عبر محركات البحث.

كارت الخدمات المتكاملة

 ويُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

ويتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأورجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت الدولة المصرية من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

ويمكن للمواطنين من ذوى الإعاقة وأسرهم اتباع الخطوات التالية…

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة الصحة والسكان، خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا https://www.smcegy.com.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

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بالرقم القومي..الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين


- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التي وفرتها الدولة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها..

- الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات حتى 12 ألف جنيه.
- الإعفاء من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد العليا.
- الإعفاء من رسوم التأمينات الاجتماعية.
- الحصول على معاش شهري.
- الحصول على رعاية صحية مجانية.
- الحصول على أجهزة تعويضية مجانية.
- الحصول على فرص عمل مناسبة.
- الحصول على تسهيلات في السكن.
- الحصول على تسهيلات في المواصلات

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