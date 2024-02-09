كيف حقق التحول الرقمى طفرة فى منظومة التأمين الصحى الشامل؟

تبنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رؤية التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم واتخاذ القرار كجزء من رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة للدولة، وظهر ذلك من خلال رقمنة الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل والمنشآت الصحية التابعة للهيئة من خلال ميكنة الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية في المحافظات "بورسعيد- الأقصر- الاسماعيلية- جنوب سيناء- السويس- أسوان"، وذلك كحجر أساس للتحول الرقمي.

كما سهل التحول الرقمي، إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد لكل منتفع داخل المحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وبالتالي إنشاء قواعد بيانات لاستخراج تقارير وإحصائيات مما يدعم متخذي القرار ويسهم في توفير المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.

ركائز التحول الرقمي

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، إن محور التحول الرقمي والصحة الإلكترونية بهيئة الرعاية الصحية يرتكز على 11 ركيزة رئيسية وتضم؛ الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض EMR، والأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS، التشخيص بالأشعة عن بعد TELERADIOLOGY، إدارة دورة الإيرادات RCM، والأرشيف الإلكتروني E - ARCHIVING، وميكنة المعامل LIS، تشخيص اعتلال الأنسجة عن بعدDIGITAL PATHOLOGY، الطب الاتصالي عن بعد TELEMEDICINE، إدارة الأصول، إدارة الموارد المؤسسية، إدارة الموارد البشرية HITS.

وأشار إلى أنه بلغت التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، نحو 5 مليارات جنيه، وذلك في 6 محافظات، هي "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء".

نظم الميكنة والتحول الرقمي

وقال الدكتور أحمد السبكي إنه تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 236 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، فيما تم تفعيل منظومة المعامل LIS بـ237 منشأة صحية بالمحافظات الست، كما تم أرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ 68 منشأة طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ 25مستشفى، والطوارئ ب 23 مستشفى بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان".

وأضاف أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومى، وفي هذا السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارات تشمل؛ التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية، ويرمي التعاون بين كل الجهات المعنية، إلى تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط كل المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.

سجل صحي الكتروني متكامل

وتابع: يهدف التحول الرقمي والصحة الإلكترونية بجانب إنشاء سجل صحي إلكتروني متكامل لكل محافظة، إلى إدارة الشكاوى بشكل رقمي وكذلك التأكد من مدى رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة بمنشآت الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر آليات تكنولوجية رقمية ذكية، حيث تمكن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل من الرقابة على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل مميكن بما يضمن استمرارية جودة الخدمة الطبية اللائقة المقدمة للمواطن.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن المنظومة الالكترونية هي أهم مكتسبات المرحلة الأولى لمشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أنها تعد أداة فعالة ودقيقة للتخطيط الصحي للمحافظات القادمة المقرر ضمها للمنظومة.

وأكد السبكي، أهمية الانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى الاستفادة منها، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية أصبح لديها إمكانات وقدرات وكوادر وكفاءات تؤهلها للتميز والتنافس في التحول الرقمي للرعاية الصحية على جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.