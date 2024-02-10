السبت 10 فبراير 2024
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مصر

الرعاية الصحية: نستعد للإعلان عن أول مركز إقليمى لعلاج أمراض وسرطانات الدم

الدكتور أحمد السبكى
الدكتور أحمد السبكى

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، الدكتورة سناء مصنف، المدير الإقليمي لإتاحة الدواء ودعم الأسواق واقتصاديات الدواء لشركة جانسن العالمية (روسيا وتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا)، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ناقش اللقاء سُبل التعاون المستقبلي بين هيئة الرعاية الصحية وشركة جانسن العالمية، وذلك من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين خاصة في مجالات أمراض الدم والمناعة واقتصاديات الصحة.

وقال بيان الهيئة: استعرض اللقاء نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في مجال تطوير قدرات الهيئة في تشخيص وعلاج أمراض الدم والأمراض المناعية، والنتائج المبهرة للتطبيق في تحسين رعاية المرضى وتطوير الحلول الصحية المبتكرة، مشيرًا إلى تأثيرات جهود التعاون الملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أهمية التعاون المثمر مع جانسن سواء في برامج تدريب وتطوير مهارات الأطباء والكوادر الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة وذلك باستخدام تقنيات وطرق علاج حديثة ومبتكرة، أو من خلال تعزيز الوعي الصحي والتثقيف لدى المواطنين حول أمراض الدم والأمراض المناعية والأمراض النادرة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق البيئة الصحية المستدامة.

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وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على توطيد الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية، وتابع: نستعد للإعلان عن أول مركز تميز إقليمي لعلاج أمراض وسرطانات الدم بالتعاون مع جانسن العالمية، مؤكدًا أنه سيحدث طفرة طبية نوعية في هذا المجال، وسيكون لهذا المركز تأثير كبير في تغيير الرحلة العلاجية للمرضى، وذلك بما يوفر الرعاية المتكاملة والشاملة للمرضى، وبما يعزز رؤية الهيئة في الرعاية المتمركزة حول المريض وتلبية احتياجاته الصحية.

مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية التي تشدد دائمًا على توفير أحدث وأفضل الأدوية والعلاجات للمريض المصري وتؤكد على السعى نحو تحسين طرحلته العلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبها أشادت الدكتورة سناء مصنف، المدير الإقليمي لإتاحة الدواء ودعم الأسواق واقتصاديات الدواء لشركة جانسن العالمية (روسيا وتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا) بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدة أن هناك طفرة نوعية غير مسبوقة في شكل ومضمون الخدمة الصحية المقدمة من خلال هيئة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة والنموذج المصري المشرف في تحقيق الإصلاح الصحي، وهو ما حقق طفرة نوعية غير مسبوقة في شكل ومضمون الخدمة الصحية.

ولفتت المدير الإقليمي لجانسن: اتخذنا قرارًا بزيادة استثمارات جانسن في مصر والتوسع في نشاط الشركة بناءً على برتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية وما لمسناه من رؤية وفكر متطور بالهيئة، معربة عن سعادتها باستمرار التعاون، وهو ما يعكس بدوره استراتيجية شركة جانسن وحرصها على توطيد الشراكات سعيًا لتحقيق أعلى مستوي.

أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية ة سناء مصنف

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