الجمعة 09 فبراير 2024
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مصر

"الصحة" تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، لافته إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن

- التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة.

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة.

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.

توافر لقاح الإنفلونزا الموسيمية

وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسيمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

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وأكد "عبد الغفار" على أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، والحاجة إلى البقاء في المستشفى، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطى بابرة في الذراع، حيث تنشط الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة ضد المرض، مشيرًا إلى أهميتة للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابون بأمراض مزمنة، كالربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

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ومن جانبه أشار الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” أن الشركة توفر جميع الأمصال واللقاحات والتطعيمات الروتينية بجميع فروعها، كما أنها توفر الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية، بالإضافة لتخصصات أكثر دقة كالسكر، والأمراض الخاصة بالغدد الصماء والحساسية والمناعة، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والاخصائيين والاستشاريين، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي من أشعة وتحاليل، وتوفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية من خلال بنك الدم بفاكسيرا على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مشيرًا إلى أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا.

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الصحة الانفلونزا لقاح الأنفلونزا الموسمية المصل واللقاح الصيدليات الأماكن المزدحمة

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