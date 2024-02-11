الأحد 11 فبراير 2024
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مصر

وزارة الصحة تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى نيابة عن أعضاء المهن الطبية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

 تتقدم وزارة الصحة والسكان، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتحسين أجور أعضاء المهن الطبية، معلنًا تفاصيل توجيهاته لتحسين أجورهم.

‎ وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيادات تضمنت مضاعفة نظير نوبتجيات السهر، بعد مواعيد العمل الرسمية، والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وفقًا لآخر تعديل في القانون رقم 18 لسنة 2023. ‎

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن زيادة مقابل السهر تصل إلى 130 جنيهًا، فيما تصل زيادة المبيت إلى 195 جنيهًا في اليوم، ويتم تحديدها، وفقًا لفئات الاستشاري، والإخصائي، ومساعد الإخصائي، والطبيب المقيم، والطبيب المكلف، وإخصائي التمريض، وفني التمريض، والفني الصحي. ‎

 

ما بين 250 و300 جنيه شهريًا زيادات بدل مخاطر مهن طبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الزيادات المقررة تشمل زيادات بدل مخاطر مهن طبية، والتي تتراوح ما بين 250 و300 جنيه شهريًا، وذلك للطب البشري، والأسنان، والبيطري، وعلاج طبيعي، والصيادلة، والتمريض العالي، والعلوم، والوظائف الفنية (تمريض، وصحة عامة) والفنيين الصحيين. ‎

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بدل الإشراف والوظائف القيادية تبدأ من 665 جنيهًا

وتابع «عبدالغفار» أن تحسين الأجور تضمن زيادة فئات مكافآت الجهود غير العادية، والأعباء الوظيفية وبدل الإشراف والوظائف القيادية والتي تبدأ من 665 جنيهًا، وتصل إلى 9 آلاف جنيه، وتشمل وكلاء ومديري المديريات، ومديري المناطق الطبية، ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات، ووظائف الدرجة الأولى، وذلك وفقًا للمادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 2014. ‎

وفي ذات السياق، أكدت وزارة المالية أن الزيادات المذكورة تأتي بخلاف الزيادة في العلاوات الخاصة والدورية، والحوافز الإضافية، إلى جانب إقرار حافز المناطق النائية لباقي المخاطبين بقانون المهن الطبية، علاوة على تمويل المكلفين من أعضاء المهن الطبية.

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