وزارة الصحة تكشف عن نصائح هامة للاستخدام الآمن للأدوية

الأحد 11/فبراير/2024 - 07:20 ص 2/11/2024 7:20:40 AM

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة وذلك لضمان الاستخدام الآمن للأدوية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتى شملت النقاط التالية..



1- تخزين الدواء بشكل صحيح

2- التحقق الكامل من مدد صلاحية كل دواء قبل الاستخدام

3- تناول الدواء وفقا لتعليمات الطبيب

4- يجب مراجعة التعليمات الموجودة بالنشرة الداخلية

5- الاهتمام بمراجعة التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية

6- احتفظ دائما بقائمة الأدوية الخاصة بك واعرضها على مقدم الرعاية الصحية

7- الحفاظ على نظام صحى متوازن