الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة تكشف عن نصائح هامة للاستخدام الآمن للأدوية

الأدوية
الأدوية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة وذلك لضمان الاستخدام الآمن للأدوية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتى شملت النقاط التالية..


1- تخزين الدواء بشكل صحيح

2- التحقق الكامل من مدد صلاحية كل دواء قبل الاستخدام

3- تناول الدواء وفقا لتعليمات الطبيب

4- يجب مراجعة التعليمات الموجودة بالنشرة الداخلية

5- الاهتمام بمراجعة التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية

6- احتفظ دائما بقائمة الأدوية الخاصة بك واعرضها على مقدم الرعاية الصحية

7- الحفاظ على نظام صحى متوازن

 

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