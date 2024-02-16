الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

مسلسل فراولة لنيللي
مسلسل فراولة لنيللي كريم

منافسة قوية بين النجوم في الأدوار الكوميدية من بينهم مسلسل "فراولة" الفنانة نيللي كريم والتي تدخل سباق مسلسلات رمضان 2024 بالكوميديا الايت بعد آخر عمل لها في فيلم ڤوي ڤوي ڤوي وقبل مسلسل 100 وش الذي حقق نجاح كبير ومستمر حتى الآن.

وامتازت نيللي كريم بالتنوع في اختياراتها الفنية، من أيقونة للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المصري من خلال المسلسلات الدرامية المليئة بالشجن والألم منها: "سجن النسا، تحت السيطرة، فاتن أمل حربي" وبعدها انتقلت هذا العام الي الكوميديا بمسلسل فراولة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطول الفنانة نيللي، مسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

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أبطال مسلسل فراولة


مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

ويشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة بين النجمات وعلى رأسهن الفنانة نيللي كريم التي تعود إلى الكوميديا.
طرحت منصة “watch it” مجموعة من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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