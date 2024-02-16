مسلسلات رمضان 2024.. دراما الإثارة والتشويق فى "حق عرب" لـ أحمد العوضى

ينافس العوضي، في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "حق عرب"، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يستعد العوضي، لخوض تجربته مع البطولة المُطلقة الأولى خلال سباق دراما رمضان 2024، بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأظهرت الصور الأولى جرعة من الإثارة والتشويق، من خلال مجموعة من الصور التي أظهرت تعرضه للضرب والوجود في أقسام الشرطة، بينما أحاط بالبطل عدد من الشخصيات التي تقدم جانب الشر في العمل، منهم الشخصية التي يقدمها الفنان وليد فواز.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "حق عرب" خلال موسم رمضان المقبل، وهو ينتمي إلى دراما الـ30 حلقة.

أحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

يشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.