مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي"

يقترب النجم خالد النبوي من إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "إمبراطورية م"، بقيادة المخرج محمد سلامة، داخل استوديو العزبة بمنطقة شبرا منت، تمهيدا لانطلاق أولى حلقاته مع بدء الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

وينتظر الكثير من محبي الأعمال الدرامية، وجمهور النجم خالد النبوي، مسلسل إمبراطورية ميم، في موسم رمضان 2024، في دور مختلف وتجربة جديدة، حيث تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى تقديم أعمال تليق بالجمهور المصري، ومحبي الدراما في كل مكان، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل الكاملة لمسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية م، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا وارتبط به الكبار والصغار من الأجيال المختلفة، كونه يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة بسيطة.

والمميز في مسلسل إمبراطورية ميم هو ظهور أبناء خالد النبوي خلال الأحداث في أعمار مختلفة، وتم اختيارهم بهذا الشكل لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية، ومناقشة علاقة الآباء بالأبناء من مختلف الأعمار، واختلاف الرؤى بين الآباء والأبناء سواء الشباب الكبار والمراهقين والأطفال.

قصة وأحداث مسلسل إمبراطورية ميم

يظهر خالد النبوي، خلال أحداث مسلسل "إمبراطورية م" أب لـ6 أبناء يجسدهم بالترتيب "نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان"

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية م"، في إطار اجتماعي، مليء بالمشاعر الإنسانية، حول "مختار أبوالمجد"، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية م" سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود حافظ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.