الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| مايان السيد تكشف كواليس "إمبراطورية ميم" بطريقة كوميدية (فيديو)

مايان السيد
مايان السيد

تشارك الفنانة الشابة مايان السيد، بدور رئيسي فى أحداث  مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، ويشارك به خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، وسيتم عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مايان السيد داخل كواليس مسلسل إمبراطورية ميم 

فى سياق متصل، أعربت "مايان" عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"، وتحدثت إلى متابعيها من خلال خاصية الأسئلة والإجابات السريعة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "انستجرام" وقامت بالإجابة على كثير من الأسئلة الخاصة بالمسلسل، إلى جانب العديد من التساؤلات حول حياتها الشخصية، وذلك خلال وجودها فى كواليس تصوير العمل الدرامي المنتظر.

مايان السيد تكشف تفاصيل شخصيتها فى إمبراطورية ميم 

وكشفت مايان أنها تجسد خلال أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" شخصية "مادي" التى تقترب من شخصيتها الحقيقية على أرض الواقع بنسبة تصل إلى 50 %، وبسؤالها عن العادة التى تفعلها خلال الأحداث وتنصح الجمهور بعدم فعلها ردت ضاحكة: "متلبسوش نضارة شمس بليل زيي فى المسلسل".

أنا ونور النبوي "الأكيلة" و استاذ خالد "المحترم بزيادة"

وبطريقة كوميدية أجابت "مايان" عن تساؤلات عديدة كان من بينها حول أكثر الشخصيات التى تتناول الطعام فى الكواليس وردت ضاحكة : بصراحة أنا ونور النبوي، أما عن المحترم بزيادة قالت: "أكيد الأستاذ خالد النبوي".

مايان السيد عن أبطال إمبراطورية ميم: الأبناء أكثر مشاعبة وانا الفاشونيستا

وعن أكثر شخص مشاغب فى الكواليس ضحكت قائلة: "كل الأبناء وتقصد أبناء خالد النبوي فى المسلسل وهم نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، أما عن "الفاشونيستا" فى المسلسل قالت: أكيد أنا".

وعن حياتها المستقبلية بسؤالها هل من الممكن أن تكون إمبراطورية بحرف معين ضحكت قائلة :" كفاية أنا إمبراطورية فى البيت كمان أنا «مايان» وأخواتي «مايدا» و«ميس» و«ميريام»".

صناع وأبطال إمبراطورية ميم 

الجدير بالذكر أن مسلسل “إمبراطورية ميم”، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود حافظ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

https://www.instagram.com/reel/C3V4o9JNPCT/?igsh=b2ExeTBwNTl4aDJz

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