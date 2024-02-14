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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال إمبراطورية ميم

النجم خالد النبوي
النجم خالد النبوي

ينتظر الكثير من محبي الأعمال الدرامية، وجمهور النجم خالد النبوي، مسلسل إمبراطورية ميم، في موسم رمضان 2024، في دور مختلف وتجربة جديدة، حيث تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى تقديم أعمال تليق بالجمهور المصري، ومحبي الدراما في كل مكان.

مسلسل إمبراطورية ميم

ونستعرض في السطور التالية، أسماء الأبطال المشاركين بـ مسلسل إمبراطورية ميم.

من أهم الأسباب التي تدعو ملايين من المشاهدين، على متابعة مسلسل إمبراطورية ميم، هو أبطال ونجوم المسلسل الذين يعشقهم الكثيرين.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يأتي المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، مع النجوم: نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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ما قصة مسلسل إمبراطورية ميم؟

المسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

يناقش مسلسل إمبرطورية ميم، عدة قضايا اجتماعية، وتربوية ونفسية، حيث تدور أحداثه حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

وبمجرد طرحت الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لـ"إمبراطورية ميم"، حيث أضفى هذا الإعلن ذو الوقت المحدد، المزيد من التشويق والفضول، لما ستدور حوله أحداث المسلسل.

من كاتب سيناريو إمبراطورية ميم؟

ومسلسل إمبراطورية ميم، من سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

وهي المعادلة الرابحة بالنسبة للجمهور العمل يضم هؤلاء الثلاثي، بعد النجاح الذي وصل إليه هذه المجموعة، في موسم الدراما الرمضانية 2022، بتقديمهم مسلسل "راجعين يا هوى" والذي مازال يشاهده الجمهور حتى الآن بإعجاب شديد.

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