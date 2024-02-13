دراما رمضان 2024| هكذا يظهر أبناء خالد النبوى فى "إمبراطورية م" (خاص)

يقترب النجم خالد النبوي من إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "إمبراطورية م"، بقيادة المخرج محمد سلامة، داخل استديو العزبة بمنطقة شبرا منت، تمهيدا لانطلاق أولى حلقاته مع بدء الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

هكذا يظهر أبناء خالد النبوى فى إمبراطورية م

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن أبناء خالد النبوي، يظهرون خلال الأحداث في أعمار مختلفة، وتم اختيارهم بهذا الشكل لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية، ومناقشة علاقة الآباء بالأبناء من مختلف الأعمار، واختلاف الرؤى بين الآباء والأبناء سواء الشباب الكبار والمراهقين والأطفال.

ويظهر خالد النبوي، خلال أحداث مسلسل "إمبراطورية م" أب لـ6 أبناء يجسدهم بالترتيب "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان".

وفى سياق متصل، بدأ المخرج محمد سلامة فى عمل مونتاج الحلقات الأولى للمسلسل "تحرير الفيديو"، والمكساج "دمج الصوت" بالتزامن مع تصوير الأحداث المتبقية، لتسليم جزء كبير من الحلقات للجهة المنتجة.

قصة وأحداث مسلسل إمبراطورية م

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية م"، فى إطار اجتماعي، مليء بالمشاعر الانسانية، حول "مختار أبوالمجد"، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية م

مسلسل إمبراطورية م، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا وارتبط به الكبار والصغار من الأجيال المختلفة، كونه يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة بسيطة.

صناع وأبطال مسلسل "إمبراطورية م"

"إمبراطورية م" سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود حافظ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

ابناء خالد النبوي في إمبراطورية م

ابناء خالد النبوي في إمبراطورية م