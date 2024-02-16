تفاصيل دور سلوى عثمان فى "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضى

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، ضمن السباق الرمضاني 2024.

تشارك الفنانة سلوى عثمان أحمد العوضي في بطولة مسلسل «حق عرب»، والمقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

تجسد والدة الفنان أحمد العوضي

وتحظى سلوى عثمان بشعبية وجماهيرية كبيرة، حيث تجسد شخصية تدعى «ماجدة»، وهي والدة الفنان أحمد العوضي، وتدعمه في التحديات التي يواجهها في حياته.

وكان آخر أعمال سلوى عثمان مشاركتها في المارثون الرمضاني لعام 2023، من خلال مسلسل رمضان كريم الجزء 2، إلى جانب مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة شعبية في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم «العوضي»، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لازماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.