أبرزهم غادة عبدالرازق وروجينا.. قائمة البطولات النسائية في شهر رمضان 2024

ينتظر الجمهور الإعلان عن تفاصيل الأعمال الدرامية لـ موسم رمضان 2024، التي تُعرَض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تتنوع المسلسلات بين الكوميديا، والدراما، والأكشن، والشعبي، وذلك لتلبية رغبات المشاهدين في مصر والوطن العربي.

وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" خريطة الأعمال الدرامية من البطولات النسائية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها في رمضان 2024.

صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل “صيد العقارب” في إطار اجتماعي، حول عايدة الأبنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل أخوها على يد الأخ الغير شقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول يتسموا منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وجمايكا وسيمون وأحمد ماهر وأحمد سعيد عبدالغني ومنال سلامة، وميار الغيطي وصفاء جلال، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن والمسلسل يعرض على قنوات المتحدة، ومنصة "WATCH IT".

مسلسل سر إلهي

يتكون فريق عمل مسلسل "سر إلهي" من: الفنانة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحسيني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل فراولة

أبطال مسلسل فراولة الذي من المقرر طرحه ضمن دراما رمضان 2024، تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم، ويشاركها البطولة كل من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على

مسلسل صدفة

تقدم الفنانة ريهام حجاج لجمهورها دورا جديدا ومختلفا من خلال مسلسها “صدفة”، بطولة ريهام حجاج، رحاب الجمل، رشدى الشامى، وفراس سعيد، تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

لحظة غضب

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بطولة: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، وحنان سليمان.