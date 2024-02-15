الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أمير خلف يضع الموسيقى التصويرية لـ"مسار إجباري"

مسار إجباري
مسار إجباري

يواصل طاقم عمل مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان الشاب عصام عمر، والفنان الشاب أحمد داش، تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل الجديد من أجل العرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مسار إجباري رمضان 2024

وتعاقدت الشركة المتحدة المنتجة للمسلسل مع الموسيقار والمؤلف الموسيقي أمير خلف لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم في 15 حلقة.

وكان أمير وضع الموسيقى التصويرية والألحان لعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها فيلم “بلد البنات”، وفيلم “أكبر الكبائر” وفيلم النشرة في نوفمبر" وفيلم “هليوبوليس” وفيلم “18 يوم” وغيرها من الأعمال.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول حسن وحسين شابين في مقتبل العمر عكس بعض تماما في كل شيء يكتشفوا أنهم شقيقان بعد أن صرح لهم والدهم بالسر، وتجمعهم جريمة قتل واحدة تضطرهم إلى التعاون معا.

والعمل هو التعاون الأول في البطولة المشتركة بين عصام عمر وأحمد داش، حيث تقدمهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البطولة المطلقة الأولى بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والشباب، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان القادم عبر قنوات الشركة المتحدة في 15 حلقة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في اطار 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

مسلسل مسار إجباري رمضان 2024 مسار اجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 عصام عمر أحمد داش صابرين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال