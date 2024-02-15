مسلسلات رمضان 2024.. أمير خلف يضع الموسيقى التصويرية لـ"مسار إجباري"

يواصل طاقم عمل مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان الشاب عصام عمر، والفنان الشاب أحمد داش، تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل الجديد من أجل العرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مسار إجباري رمضان 2024

وتعاقدت الشركة المتحدة المنتجة للمسلسل مع الموسيقار والمؤلف الموسيقي أمير خلف لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم في 15 حلقة.

وكان أمير وضع الموسيقى التصويرية والألحان لعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها فيلم “بلد البنات”، وفيلم “أكبر الكبائر” وفيلم النشرة في نوفمبر" وفيلم “هليوبوليس” وفيلم “18 يوم” وغيرها من الأعمال.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول حسن وحسين شابين في مقتبل العمر عكس بعض تماما في كل شيء يكتشفوا أنهم شقيقان بعد أن صرح لهم والدهم بالسر، وتجمعهم جريمة قتل واحدة تضطرهم إلى التعاون معا.

والعمل هو التعاون الأول في البطولة المشتركة بين عصام عمر وأحمد داش، حيث تقدمهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البطولة المطلقة الأولى بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والشباب، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان القادم عبر قنوات الشركة المتحدة في 15 حلقة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في اطار 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.