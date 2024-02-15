الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. تعرف على شخصيات أحمد مكي في مسلسل "الكبير أوي 8"

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، كما اعتاد الجمهور من الفنان أحمد مكي، وفي السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 والشخصيات التي يقدمها النجم أحمد مكي.

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مسلسل الكبير أوي8

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل الكبير أوي 8 على قدمٍ وساق تصوير المشاهد الأخيرة منه حتى يدخل ماراثون مسلسلات رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي الذي يجسد 3 شخصيات رئيسية ضمن أحداث العمل الفني، وهما شخصية الكبير أوي وشخصية حزلقوم وشخصية جوني.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

المسلسل الجديد هو مسلسل كوميدى، ويتم تقديم الجزء الثامن بعد النجاح الذى حقق على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، حيث تستمر مغامرات الكبير وجوني وحزلئوم بأفكار جديدة.

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الترويج لعدد من أعمالها المقرر عرضها خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، إذ أعدت خريطة مميزة تجمع بين كل الألوان الدرامية، وحرصت على تقديم جودة إنتاجية عالية فى أعمالها، التي يتصدى لها عدد كبير من النجوم.

وكشفت الشركة عن أول فيديو ترويجى لمسلسل “الكبير أوى 8” بطولة النجم أحمد مكي، حيث ظهرت مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل في الجزء الثامن، وسط احتفاء كبير من الجمهور، الذي بادر بإعادة مشاركة الفيديو من الصفحات الرسمية ومنصات قنوات الشركة المتحدة ومنصة “واتش إت” بشكل سريع على الحسابات الخاصة، مع إشادات وتعليقات إيجابية.

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