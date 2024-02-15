دراما رمضان 2024| 4 نجوم اعتمد عليهم أحمد مكي في مواسم الكبير أوي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرمو الرسمي لـمسلسل الكبير أوي الجزء 8، المقرر مُشاركته في سباق دراما رمضان 2024.

“الكبير أوي” من المسلسلات الأسرية الأكثر مشاهدة في المواسم الرمضانية.

ويظهر أحمد مكي في برومو المسلسل بشخصياته الثلاث وهم الكبير، وحزلقوم، وجوني، ومعه مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم.

نجوم اعتمد عليهم أحمد مكي منذ الجزء الأول

هشام إسماعيل في دور فزاع.

محمد سلام في دور هجرس.

حسين أبو حجاج في دور أشرف.

بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع.

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء 8



تدور الأحداث حول سرقة حزلقوم لبنك من أجل أن يعيش هو وأخوته حياه هانئة، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول أن يلوذ بالفرار، وتحتفل القرية بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام في شخصية أنه مقدم برامج ستاند آب كوميديان، ويعيش الكبير في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف.



وتعود الأحداث لمربوحة التي يتحدث الدكتور ربيع، والذي يجسد دوره بيومي فؤاد، أنها حامل، ليبدأ الكبير في خوض معاناه جديدة معها لكونها تمر بتغيرات الحالة المزاجية، ويحاكي الكبير أوي شخصيات نابليون، وغيرها ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي.