الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مكي والجندي.. علاقة نجاح جسدتها أجزاء "الكبير أوي"

الكبير أوي
الكبير أوي

استطاع الثنائي الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي أن يحققا سلسلة نجاحات كبيرة من خلال مسلسل الكبير أوي منذ بداية عرضه بالجزء الأول وصولا للجزء الثامن والذي سوف يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير. 

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مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي"

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دراما رمضان 2024.. "WATCH IT" تطرح البوستر الرسمي لمسسل "الكبير أوي 8"

قصة مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

كما سيحاول حزلقوم الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بمشاركة نفادي وهدرس والعترة بسرقة أحد البنوك على طريقة المسلسل الأجنبي الشهير la casa de papel، بالإضافة إلى ارتداء الكبير ملابس الفيلم الشهير أيضًا باربي، وتتصاعد أحداث الكبير أوي 8 في إطار اجتماعي كوميدي كما حدث على مدار 7 أجزاء مضوا منذ طرح الكبير عام 2010.

أبطال مسلسل الكبير أوى 

"الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي،  كما اعتاد الجمهور من الفنان أحمد مكي.

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