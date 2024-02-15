يقدم أكثر من عمل.. تعرف على مسلسلات السيناريست أمين جمال في رمضان

يقدم المؤلف والسيناريست أمين جمال أكثر من عمل يشارك بهم خلال الماراثون الرمضاني 2024، حيث إنه يبحث العديد من المواطنين على مختلف الأعمال التي يتم عرضها خلال رمضان المقبل وفي السطور التالية نستعرض الأعمال التي يشارك فيها المؤلف أمين جمال.

المؤلف أمين جمال

ويقدم السيناريست أمين جمال عدد من الأعمال في رمضان المقبل ومن ضمنهم مسلسل مسار إجباري ومسلسل سر إلهي وهما من الأعمال المكونة من 15 حلقة فقط.

“مسار إجباري”

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مي الغيطى، رشدى الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، ويظهر عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش، فيُجسِّد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

مسلسل سر إلهي

تدور أحداث “سر إلهي” بطولة الفنانة روجينا الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حوّل السيدة التي تسمي نصرة والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل “سر إلهي”، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني سر إلهي.

ويسرق الفنان محمد ثروت الذي يجسد شخصية زوج نصرة (روجينا) ميراث أشقاءها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

تطور أحداث مسلسل “سر إلهي” بخروج نصرة من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز لتتحول حياتها وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.