الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل "سر إلهي".. رحلة روجينا مع البطولة المُطلقة في دراما رمضان

روجينا
روجينا

يبحث عدد كبير من الجمهور عن أعمال الدراما المصرية التي تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها الفضائية خلال الموسم الرمضاني 2024، وكان من بينها مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.

وقدَّمت الفنانة روجينا، العديد من الأعمال التي حصلت فيها على أدوار البطولة المطلقة آخرها مسلسل "ستهم" في رمضان الماضي 2023، وجسَّدت خلاله دور سيدة تصارع من أجل تربية أولادها بعيدًا عن المشاكل الأسرية، وشارك في بطولة المسلسل كلًا من محمد عبدالحافظ، ونانسي صلاح، وأمير صلاح، وياسين التهامي.

وفي رمضان 2022، أدت روجينا دور البطولة في مسلسل "انحراف"، وكانت قصته مستوحاه من أحداث حقيقية في إطار دراما تشويقية غامضة، تتحدث عن إصابة شخصيات المسلسل بالانحراف عن الطبيعة البشرية، وبدورها كطبيبة نفسية، تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

يتكون فريق عمل مسلسل "سر إلهي" من: الفنانة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحسيني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويتمني مسلسل "سر إلهي" إلى مجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024 عبر منصة "واتش إت" watch it، وإحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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