الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال سر إلهي لـ"روجينا"

روجينا
روجينا

يكثف أبطال وصنّاع مسسلسل “سر إلهي” الذي تلعب بطولته الفنانة روجينا تصوير مشاهدهم في العمل الفني، والذي من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي من المقرر أن يٌطرح ضمن دراما شهر رمضان المبارك، ومكوّن من 15 حلقة فقط.

يبحث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومواقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”، عن قصة وأبطال مسلسل “سر إلهي”، والتي يرصدها “الدستور” في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث “سر إلهي” بطولة الفنانة روجينا الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حوّل السيدة التي تسمي نصرة والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل “سر إلهي”، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني سر إلهي.

سيسرق الفنان محمد ثروت الذي يجسد شخصية زوج نصرة التي تلعبها الفنانة روجينا ميراث أشقاءها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها، لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

تتطور أحداث مسلسل “سر إلهي” لتخرج نصرة التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها، وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.

قصة وأبطال سر إلهي لـ روجينا أبطال سر إلهي لـ روجينا سر إلهي لـ روجينا سر إلهى روجينا قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارًا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية