مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال سر إلهي لـ"روجينا"

يكثف أبطال وصنّاع مسسلسل “سر إلهي” الذي تلعب بطولته الفنانة روجينا تصوير مشاهدهم في العمل الفني، والذي من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي من المقرر أن يٌطرح ضمن دراما شهر رمضان المبارك، ومكوّن من 15 حلقة فقط.

يبحث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومواقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”، عن قصة وأبطال مسلسل “سر إلهي”، والتي يرصدها “الدستور” في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث “سر إلهي” بطولة الفنانة روجينا الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حوّل السيدة التي تسمي نصرة والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل “سر إلهي”، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني سر إلهي.

سيسرق الفنان محمد ثروت الذي يجسد شخصية زوج نصرة التي تلعبها الفنانة روجينا ميراث أشقاءها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها، لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

تتطور أحداث مسلسل “سر إلهي” لتخرج نصرة التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها، وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.