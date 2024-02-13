الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024.. وعدد الحلقات وأبطال العمل

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

يبحث قطاع عريض من جمهور الدراما الرمضانية عن قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024 بطولة الفنانة روجينا وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي عقب طرح شركة المتحدة للخدمات الاعلامية البوستر التشويقي الرسمي للمسلسل خلال الأيام المقبلة ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024

تدور قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024 حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ومتزوجة من الفنان محمد ثروت يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

وتخرج بعد سنوات وتحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.

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أبطال مسلسل سر إلهي

يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم روجينا أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للانتاج الفني.

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عدد حلقات مسلسل سر إلهي

يتمنى مسلسل سر إلهي إلى مجموعة المسلسلات 15 حلقة والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024 عبر منصة واتش إت watch it وأحد القنوات الفضائية المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

ويستمر فريق العمل في تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج تمهيدا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 والذي يتوقع أن يشهد نسب مشاهدة عالية عبر القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدما الاعلامي  ومنصة واتش إت  watch it الرقمية.

 

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