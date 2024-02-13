الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوسترات مسلسل سر إلهي لـ روجينا

روجينا
روجينا

نشرت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية watch it البوسترات الرسمية لـ مسلسل سر إلهيالذي تخوض الفنانة روجينا بطولته المطلقة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد ثروت، رنا رئيس، مي سليم، والفنان أحمد مجدي، والذي من المقرر طرحه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكتبت الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على البوسترات التي نشرتها لنجوم مسلسل “سر إلهي”: “انتظروا النجمة روجينا في مسلسل #سر_إلهي على #WATCHIT 🌙😍 #رمضانك_عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم”.

 

وفى سياق متصل، يقوم المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتكثيف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملا مع الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وفقا للخطة التى وضعها مع الجهة المنتجة، بعد معاينة أماكن التصوير وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، فى الوقت الذي يسعى فيه المؤلف والسيناريست أمين جمال، بوضع اللمسات النهائية على السيناريو الذي يضم 15 حلقة.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

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تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، خاصة  بعد أن يسرق أشقاء "دنيا" وتجسدها روجينا فى الأحداث، ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، تنتقل دنيا إلى القاهرة، تاركة المنصورة لتلحق بالعمل لدى دار مسنين لتتعرف على امرأة عجوز، ثم يتم اتهام دنيا بقتلها ظلما لتدخل السجن وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.

كما يحتوي العمل على جزء لايت كوميدي بسيط، يتمثل فى مواقف بينها وبين زوجها فى الأحداث النجم محمد ثروت.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل سر إلهي 

صناع وأبطال مسلسل سر إلهي 

ويشارك فى بطولة مسلسل "سر إلهي" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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