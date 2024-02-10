السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| الفنانة ريهام حجاج تنافس بـ"صدفة" ضمن الماراثون

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تخوض الفنانة الكبيرة ريهام حجاج السباق الرمضاني هذا العام 2024 بمسلسل "صدفة"، الذي من المقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن من خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

 

وتجسد  ريهام، دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي مشوق، وتكشف الأحداث تعرضها لبعض المواقف التي تغير مجرى حياتها.

 

ريهام حجاج تنافس بمسلسل صدفة في رمضان

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

 

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الفنانة ريهام حجاج

وقدمت ريهام في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل،  هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

 

ريهام حجاج تنافس بمسلسل صدفة في رمضان الفنانة ريهام حجاج مسلسل صدفة في رمضان صدفة ريهام حجاج تنافس في رمضان 2024 بـ صدفة

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