مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية صابرين في "مسار إجباري"

تعود الفنانة صابرين إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب عامين بعد مسلسل “أعمل إيه” بمشاركتها في بطولة مسلسل “مسار إجباري” ويلعب بطولته الفنان عصام عمر وأحمد داش في بطولات مطلقة لأول مرة في الماراثون الرمضاني 2024.

تفاصيل شخصية صابرين في "مسار إجباري"

وتواصل الفنانة صابرين تصوير دورها في مسلسل “مسار إجباري”، الذي ستشارك به في السباق الرمضاني 2024.

وعلمت “الدستور” من مصادر داخل العمل أن صابرين ستجسد دور والدة الفنان عصام عمر ضمن أحداث العمل الفني، وتكون شخصيتها محوّرية.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجباري" سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل "مسار إجباري"

وتواصل المخرجة نادين خان ترشيح الأبطال المشاركين بالعمل بالتزامن مع تصويره حيث انضمت الفنانة مي الغيطي مؤخرًا لأسرة العمل الذي يعتمد في بطولته على الشباب.

وينتقل أبطال مسلسل "مسار إجباري" إلى ديكور الشقة مرة أخرى لتصوير عدة مشاهد ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين القاهرة وإحدى المحافظات وعدد من اللوكيشنات الداخلية.