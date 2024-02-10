السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| مواعيد وقنوات عرض الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

أحمد مكي من الكبير
أحمد مكي من الكبير أوي 8

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل "الكبير أوي 8"، بطولة الفنان أحمد مكي الذي يلعب 3 شخصيات رئيسية ضمن أحداث العمل الفني، ليخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وبقيادة المخرج أحمد الجندي.

مسلسلات رمضان 2024 

وكشفت الشركة المنتجة البوستر الرسمي المنفرد لشخصية الكبير، وحزلقوم، وجوني، الذي يلعب شخصياتهم الفنان أحمد مكي على مدار الـ 8 مواسم الذين طرحوا منذ بداية عرض سلسة الكبير عام 2010، أي منذ 14 عاما، والذي تعلّق به الجمهور منذ طرح أولى حلقاته.

 

مواعيد وقنوات مسلسل الكبير أوي 8

وبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”، عن مواعيد عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8، بطولة الفنان أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وحاتم صلاح، وسماء إبراهيم، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يعرض في تمام الساعة السادسة مساءً مع صلاة المغرب، في شهر رمضان المبارك 2024.

قنوات مسلسل الكبير أوي 8

من المقرر أن يعرض مسلسل الكبير أوي 8 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي قناة ON، بجانب عرضه عبر شاشة Cbc، وعلى قناة الحياة أيضًا، بالإضافة إلى شبكة قنوات dmc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watvh it.

أبرزها "الحشاشين" و"الكبير أوي".. قائمة مسلسلات رمضان 2024

دراما رمضان 2024|نصف مليون مشاهدة لبرومو "الكبير أوي" الجزء الثامن

"THE MASK" و"البروفيسور".. 5 لقطات من برومو مسلسل "الكبير أوى 8" (صور)

رمضان 2024: watch it تكشف عن شخصيات أحمد مكى فى "الكبير أوى 8"

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

جدير بالذكر أن أبطال مسلسل "الكبير أوي 8" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، بجانب الفنان أحمد مكي، الذي يلعب 3 شخصيات رئيسية، وتجسد رحمة أحمد دور شخصية مربوحة زوجة الكبير، بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، والفنان مصطفى غريب في دور العترة نجل الكبير أوي، وهشام إسماعيل في دور فزاع، محمد سلام في دور هدرس، سماء إبراهيم في دور الكبيرة فحت، حاتم صلاح في دور نفادي، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة شيماء سيف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

قد يهمك أيضا:

 "اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدا الأحد غرة شهر شعبان

 

مسلسل الكبير أوي 8 الفنان أحمد مكي أحمد مكى السباق الرمضاني 2024 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 مسلسلات رمضان 2024 مغربية مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

"THE MASK" و"البروفيسور".. 5 لقطات من برومو مسلسل "الكبير أوى 8" (صور)

منهم أكرم حسنى.. ضيوف الشرف كلمة السر فى الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى"

خاص| دراما رمضان 2024.. "سامانتا" تغيب عن مسلسل "الكبير أوي 8"

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

موعد عيد الحب 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

رحلة مريم مجدى فى سويسرا.. قصة مؤلمة عن صراع حضانة وتضحية أم

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح