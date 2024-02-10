مسلسلات رمضان 2024| مواعيد وقنوات عرض الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل "الكبير أوي 8"، بطولة الفنان أحمد مكي الذي يلعب 3 شخصيات رئيسية ضمن أحداث العمل الفني، ليخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وبقيادة المخرج أحمد الجندي.

مسلسلات رمضان 2024

وكشفت الشركة المنتجة البوستر الرسمي المنفرد لشخصية الكبير، وحزلقوم، وجوني، الذي يلعب شخصياتهم الفنان أحمد مكي على مدار الـ 8 مواسم الذين طرحوا منذ بداية عرض سلسة الكبير عام 2010، أي منذ 14 عاما، والذي تعلّق به الجمهور منذ طرح أولى حلقاته.

مواعيد وقنوات مسلسل الكبير أوي 8

وبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”، عن مواعيد عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8، بطولة الفنان أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وحاتم صلاح، وسماء إبراهيم، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يعرض في تمام الساعة السادسة مساءً مع صلاة المغرب، في شهر رمضان المبارك 2024.

قنوات مسلسل الكبير أوي 8

من المقرر أن يعرض مسلسل الكبير أوي 8 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي قناة ON، بجانب عرضه عبر شاشة Cbc، وعلى قناة الحياة أيضًا، بالإضافة إلى شبكة قنوات dmc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watvh it.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

جدير بالذكر أن أبطال مسلسل "الكبير أوي 8" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، بجانب الفنان أحمد مكي، الذي يلعب 3 شخصيات رئيسية، وتجسد رحمة أحمد دور شخصية مربوحة زوجة الكبير، بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، والفنان مصطفى غريب في دور العترة نجل الكبير أوي، وهشام إسماعيل في دور فزاع، محمد سلام في دور هدرس، سماء إبراهيم في دور الكبيرة فحت، حاتم صلاح في دور نفادي، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة شيماء سيف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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