السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حدوتة منسية يواصل تصدره قائمة الأعلى مشاهدة عبر "Watch it"

حدوتة منسية
حدوتة منسية

حقق مسلسل "حدوتة منسية" نجاحًا كبيرًا منذ عرضه عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية WATCH IT، وهو من بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والفنانة عبير صبري، وعدد كبير من نجوم الفن، بقيادة المخرج محمد محيى الدين.

 

وواصل مسلسل "حدوتة منسية"، تصدره قائمة المسلسلات الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية Watch it، بالتزامن مع تصدره محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث جاء في المركز الثالث عبر المنصة الرقمية بعد مسلسل حالة خاصة وبينا ميعاد.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية عمل درامي اجتماعي، يضم 30 حلقة وهو من تأليف محمود حمدان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه، ومن إخراج محمد محيى الدين.

مواعيد مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية يعرض عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية أيام السبت إلى الأربعاء.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حدوتة منسية غدا السبت، وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة 

  • البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي من البث الأول.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي من البث الأول.

قناة CBC دراما

  • البث الأول في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم التالي من البث الأول.

 

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