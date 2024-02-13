الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق العرب لأحمد العوضي

مسلسل حق عرب لأحمد
مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

يشارك النجم أحمد العوضي في موسم دراما رمضان للعام الحالي بمسلسل حق عرب، الذي سيعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حق عرب تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف عبد ربه أن عزت السويركي الذي يعد أقرب الشخصيات له يخونه، ويكون العوضي في المسلسل رجل شريف مقرب من عبدربه، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق ملئ بالإثارة.

وكشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

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آخر أعمال أحمد العوضي 

وجاء تصدر أحمد العوضي بطولة “حق عرب” بعد ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ تقديم دور هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلي "اللي مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحًا كبيرًا في العملين.

وكانت آخر أعمال النجم أحمد العوضي فيلم الإسكندراني الذي ينتمي للسينما الشعبية أيضًا، ومسلسل ضرب نار خلال الموسم الرمضاني الماضي برفقة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وكان أحمد العوضي قدم في رمضان الماضي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، ماجد المصري، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدي، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

أحمد العوضي مسلسل حق عرب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيلم الإسكندراني مسلسل ضرب نار قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

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