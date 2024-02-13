الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024| قصة مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

مسار اجباري
مسار اجباري

دخل مسلسل مسار إجباري ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي سيشاهدها المواطنين على الشاشات المصرية خلال شهر رمضان المبارك، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة مختلفة من الأعمال والمسلسلات ما بين كوميدية واجتماعية وتاريخية وغيرها.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري 

يعتبر مسلسل مسار إجباري، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 اجتماعي لايت تدور احداثه حول شابين في مقتبل العمر وهم حسن وحسين عكس يعض تمامًا في كل شئ، حيث اكتشف أنهم أخوة بعد أن صرح لهم والدهم بالسر الذى ظل دائمًا يحاول التستر عليه، وتجمعهم جريمة قتل واحدة تضطرهم للتعاون معًا.

ويظهر الفنان عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته بشكل كبير ويعتمد عليه زملاؤه، وتظهر الفنانة صابرين في دور والدته.

ويظهر الفنان أحمد داش بدور شاب متطلع للمستقبل وبشوش ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير من حياته.

مسلسلات رمضان 2024| قائمة أبطال مسار إجباري

أبطال مسلسل مسار إجباري 

- أحمد داش 

- عصام عمر

- صابرين

- جوري بكر

- مي الغيطي

- رشدي الشامي 

- محسن منصور 

- معالجة درامية باهر دويدار 

- سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى

- إخراج نادين خان

- إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية

وكان الفنان عصام وعمر والفنان أحمد داش قد ظهر داخل مقطع فيديو تمثيلي طريف، اثناء تصوير مشاهد العمل، حيث داعب احمد داش صديقه عصام عمر بإيقافه قائلا: “ثواني يا نجم في تصوير هنا”، ليرد الاخر: “تصوير ايه؟”، فيرد داش: “مسلسل لفنان اسمه عصام عمر وانا جاي ادربه”، فيرد عصام: “ ومين عصام ده اللي يعملوله بطولة".

ويجتمع كل من أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة.

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مسلسلات رمضان 2024| قائمة أبطال مسار إجبارى

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