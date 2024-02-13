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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024| قائمة أبطال مسار إجبارى

مسار اجباري
مسار اجباري

يواصل أبطال وصناع مسلسل مسار إجباري، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 الذي يخوض بطولته كل من الشابين عصام عمر وأحمد داش، تصوير مشاهد وأحداث العمل المقرر عرضه للجمهمور ضمن موسم دراما مسلسلات رمضان 2024، ويعد مسلسل مسار إجباري اجتماعيًا "لايت".

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل مسار إجباري 

- أحمد داش 

- عصام عمر

- صابرين

- جوري بكر

- مي الغيطي

- رشدي الشامي 

- محسن منصور 

- معالجة درامية باهر دويدار 

- سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى

- إخراج نادين خان

- إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية

دراما 2024.. تفاصيل مسلسل "مسار إجباري" في رمضان (إنفوجراف)

كواليس مسلسل مسار اجباري رمضان 2024

وكان الفنانان عصام عمر وأحمد داش قد ظهرا داخل مقطع فيديو تمثيلي طريف أثناء تصوير مشاهد العمل، حيث داعب أحمد داش صديقه عصام عمر بإيقافه قائلًا: "ثواني يا نجم في تصوير هنا"، ليرد الآخر: "تصوير إيه؟"، فيرد داش: "مسلسل لفنان اسمه عصام عمر وأنا جاي أدربه"، فيرد عصام: "ومين عصام ده اللي يعملوله بطولة؟".

مسلسلات رمضان 2024.. عدد حلقات مسلسل مسار إجباري 

ويجتمع كل من أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت من خلال حسن وحسين، اللذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

وطرحت منصة watch it التريلر التشويقي لمسلسل "مسار إجباري"، الذي يخوض بطولته الفنانان عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، حيث سيطرت حالة من الإثارة والتشويق على التريلر التشويقي، والذي ظهر خلاله بطلا العمل عصام عمر وأحمد داش.

جدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكشف عن البوسترات المبدئية لأبطال مسلسل "مسار إجباري".

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دراما 2024.. تفاصيل مسلسل "مسار إجباري" في رمضان (إنفوجراف)

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