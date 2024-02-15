محمد ثروت بشكل مختلف في مسلسل سر إلهي.. تعرف على دوره

تخوض النجمة روجينا السباق الرمضاني بمسلسل "سر إلهي" وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ15 حلقة، وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "سر إلهي" الذي تخوض بطولته روجينا، وعدد من نجوم الوسط الفني والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل سر إلهي

وظهرت روجينا في الإعلان التشويقي لمسلسل "سر إلهي" وهى جالسة على طاولة وأمامها لعبة الشطرنج في إطار من التشويق والإثارة.

وضمن أبطال العمل الفنان محمد ثروت والذي يجسد شخصية مختلفة تماما عن الأدوار التي قدمها من قبل كون أنه اعتاد على تمثيل الأدوار الكوميدية، إلا أن في مسلسل “سر إلهي”فهو يقوم بشخصية زوج الفنانة روجينا ويجسد شخصية شريرة.

أحداث مسلسل "سر إلهي"

وتدور أحداث مسلسل "سر إلهي"، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج سودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل "سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف" ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

"سرإلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.