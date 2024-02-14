روجينا تتعرض للخيانة.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل "سر إلهي"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "سر إلهي" الذي تخوض بطولته روجينا والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت روجينا في الإعلان التشويقي لمسلسل "سر إلهي" وهى جالسة على طاولة وأمامها لعبة الشطرنج في إطار من التشويق والاثارة.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وكشفت روجينا عن تفاصيل دورها بمسلسل "سر إلهي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان لعام 2024، إن المسلسل فكرته مختلفة وقريب من الناس.

أضافت روجينا أن شخصيتها بالمسلسل اسمها "نصرة"، غير محبة للأموال وهى سيدة متزوجة تتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها، موضحة أن كثرة الأموال تجعل الإنسان أنانيًا ومتكبرًا ونمرودًا.

أحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

"سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.