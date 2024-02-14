الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سيدة تتعرض للخيانة".. روجينا تكشف تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "سر إلهى"

روجينا
روجينا

 كشفت الفنانة روجينا، عن تفاصيل دورها بمسلسل "سر إلهي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان لعام 2024، قائلة، إن المسلسل فكرته مختلفة وقريب من الناس.

وأضافت روجينا، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن شخصيتها بالمسلسل اسمها "نصرة"، غير محبة للأموال وهى سيدة متزوجة تتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها، موضحة أن كثرة الأموال تجعل الإنسان أنانيًا ومتكبرًا ونمرودًا.

وأوضحت روجينا أن أبرز الأبطال المشاركين في المسلسل هم الفنان أحمد مجدي ومحمد ثروت ومي سليم ونهى عابدين ورنا رئيس ومريم أشرف زكي ومراد مكرم ومحسن منصور.

 

وتابعت أنها شعرت بالتوتر بعد تصوير مسلسل سر إلهي، لكنها على يقين أن المسلسل سينال إعجاب الكثير، لافتة إلى أن العمل هو رابع بطولة لها بعد مسلسل بنت سلطان، وستهم، وانحراف، موضحة: "قررت أعمل حاجة جديدة علىّ وعلى الجمهور، والمختلف في سر إلهي هو أن المسلسل إنساني وسيمس كل القلوب".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن بطولة روجينا، مراد مكرم، صلاح عبدالله، محمد ثروت، نهى عابدين، ومحمود حجازي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

مسلسل سر إلهي أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية روجينا رمضان لعام 2024 كواليس سر إلهي

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