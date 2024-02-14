كاتب صحفى: قوافل التحالف الوطنى جزء من جهود مصر لدعم الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي، شحاتة سلامة، إن جهود التحالف الوطني جزء من جهود مصر كلها شعبًا وقيادة، مشيرًا إلى أن القافلة التي تم إطلاقها بالأمس هي الأضخم للتحالف وتتكون من 500 شاحنة، بواقع 8.5 ألف طن مساعدات ما بين غذائية وطبية.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن القافلة تأتي استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين، وهي تأكيد على الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة مصرية خالصة، قدمتها الدولة والشعب المصري لأشقائنا الفلسطينيين، وهو واجبنا ودورنا.

وتابع الكاتب الصحفي أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اللحظة الأولى للأحداث وحتى الآن، فربطت خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية بالسماح بدخول المساعدات بكميات، وشاهدنا قوافل التحالف الوطني وشباب المتطوعين يصطفون بالطوابير أمام معبر رفح من أجل إدخال المساعدات.