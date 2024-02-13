التحالف الوطنى: القوافل أمام معبر رفح ترد على الادعاءات الأمريكية (فيديو)

أعلن طلعت عبدالقوى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن تفاصيل القافلة الإنسانية التي تضم مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني، والتي تتجه إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن هذه القافلة تنفذ بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة رغم الادعاءات الكاذبة التي أطلقها بعض المسئولين الأمريكيين بشأن ممارسة ضغوط من إدارة بايدن على مصر لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، والقوافل المتواجدة حاليًا أمام معبر رفح خير دليل على ذلك.

وأضاف أن الدولة المصرية والمجتمع الأهلي يبرهنان أن دعم غزة هو إرادة الشعب المصري وليس تحت أي ضغط خارجي، مشيرًا إلى أن حوالي 130 ألف طن من المساعدات دخلت الأراضي الفلسطينية و80% منها من مصر.

وتابع أن مصر تحافظ على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ البداية وتستمر في الدعم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.