السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

معبر رفح
معبر رفح

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت هذه التصريحات لتشن حربًا على الدولة المصرية بهدف الإساءة، لكن الجميع يعلم حقيقة الأمر جيدًا، ودور مصر المحوري في القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أكد محمد شاهين، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، استمرار فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين، موضحًا أن أبواب معبر رفح تكذب تصريحات بايدن الأخيرة.

وأشار شاهين إلى أن اليوم السبت، شهد حركة كبيرة من تجهيز المساعدات التي من المفترض أن تدخل إلى القطاع المحاصر، لكن على الجانب الآخر يبرر الاحتلال عدم استقباله شاحنات المساعدات بأن يوم السبت هو إجازته الأسبوعية، مؤكدًا أن الجميع يعمل أمام المعبر دون أي توقف أو إجازات.

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