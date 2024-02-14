الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روجينا تتحدث عن مسلسلها فى رمضان "سر إلهى"

روجينا
روجينا

يبحث العديد من المواطنين عن قائمة مسلسلات رمضان لعام ٢٠٢٤ ومن أبرز المسلسلات مسلسل “سر إلهي” للفنانة روجينا، وقد تحدثت الفنانة روجينا عن المسلسل وعن حياتها الشخصية.

وقالت الفنانة روجينا، إنها تقوم بدور نصرة في مسلسل “سر إلهي” خلال مسلسلات رمضان لعام ٢٠٢٤.

وأضافت روجينا، خلال فيديو لها على منصة “واتش أت”، أن شخصية “نصرة” غير محبة للأموال، وجاوبت روجينا على سؤال من تعطيه "تحويشة عمرك" قائلة: “أمي وجوزي وبناتي”.

وقالت إن كثرة الأموال تجعل الإنسان أناني ومتكبر ونمرود، مؤكدة خلال تصريحاتها أن أكثر الأشياء التي تصرف عليها نقودها هي الملابس.

 
 https://www.facebook.com/share/r/VCnuG3nnNheA1t7u/?mibextid=0VwfS7

وتدور قصة مسلسل “سر إلهي” رمضان 2024 حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ومتزوجة من الفنان محمد ثروت يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

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وتخرج بعد سنوات وتحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم، والمسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.


يشارك في بطولة مسلسل “سر إلهي” مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم روجينا أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للانتاج الفني.

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