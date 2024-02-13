الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شريف الشوباشى لـ"الشاهد": ما كتبه العقاد فى الإسلاميات لم يعكس حقيقة تفكيره

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي: "والدي كان قريبًا من الكاتب الراحل عباس محمود العقاد، ويمكن القول إن العقاد كان يكتب بعض الموضوعات غير المتوافقة مع فكره الحقيقي، وأكد هذه النظرة التي رأيتها في العقاد بعض الشخصيات القريبة منه على المستوى الشخصي، وعلى رأسهم أنيس منصور وغالي شكري، حيث ما كتبه العقاد في الإسلاميات لم يعكس حقيقة تفكيره، ولديّ الكثير من المشاهد والشواهد التي تؤكد لي ذلك".

كتابات العقاد لا تتوافق مع فكره

وأكد الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العقاد كان يكتب ما يعجب الناس حتى ينال إعجابهم على المستوى الشخصي، في حين أنه يتعين على الكاتب أن يكتب ما بداخله بشكل موضوعي وحقيقي دون النظر عن رد الفعل الذي سيأتي من الجمهور على هذه الكتابة.

وتابع: "العقاد كان يكتب ما يتوافق مع فكر ومزاج الجماهير، لذا العقاد كان يكتب عما يدور في ذهن الجمهور وليس ما يدور بداخله". 

تفاصيل برنامج "الشاهد"


يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

شريف الشوباشي محمد الباز الشاهد اكسترا نيوز العقاد

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

"كمين الغدر".. تفاصيل مقتل شاب على يد طليق ابنة خاله بالجيزة

وكيل "صحة الإسكندرية" تكشف الحالة الصحية لمصابى حادث التصادم بالطريق الصحراوى

بالأسماء.. مصرع 15 شخصًا في حادث تصادم كوبري الثروة السمكية بالإسكندرية

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟