شريف الشوباشى لـ"الشاهد": ما كتبه العقاد فى الإسلاميات لم يعكس حقيقة تفكيره

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي : "والدي كان قريبًا من الكاتب الراحل عباس محمود العقاد، ويمكن القول إن العقاد كان يكتب بعض الموضوعات غير المتوافقة مع فكره الحقيقي، وأكد هذه النظرة التي رأيتها في العقاد بعض الشخصيات القريبة منه على المستوى الشخصي، وعلى رأسهم أنيس منصور وغالي شكري، حيث ما كتبه العقاد في الإسلاميات لم يعكس حقيقة تفكيره، ولديّ الكثير من المشاهد والشواهد التي تؤكد لي ذلك".

كتابات العقاد لا تتوافق مع فكره

وأكد الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العقاد كان يكتب ما يعجب الناس حتى ينال إعجابهم على المستوى الشخصي، في حين أنه يتعين على الكاتب أن يكتب ما بداخله بشكل موضوعي وحقيقي دون النظر عن رد الفعل الذي سيأتي من الجمهور على هذه الكتابة.

وتابع: "العقاد كان يكتب ما يتوافق مع فكر ومزاج الجماهير، لذا العقاد كان يكتب عما يدور في ذهن الجمهور وليس ما يدور بداخله".

تفاصيل برنامج "الشاهد"



يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.