خبيرة اقتصادية: الدولة تولى اهتمامًا بذوى الهمم وتسعى لتنمية مواهبهم وإشراكهم فى المجتمع

قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن تفاعل الأسرة المصرية مع التعليم الفني تغيّر بسبب اهتمام الدولة، حيث أصبح بإمكان الطلاب الالتحاق بالتعليم الفني والتخرج للعمل في مصانع بأجور جيدة.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال حوارٍ لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تولي اهتمامًا بذوي الهمم وتسعى لتنمية مواهبهم وتدريبهم، ما يسهم في إشراكهم بشكل فعّال في المجتمع ويعزز رضاهم عن أنفسهم، ويسهم في نمو الاقتصاد، مشيده بتجربة محافظة الإسكندرية في إدماج ذوي الهمم في الخدمات وتوفير برامج تأهيل لإلحاقهم بالعمل في المطاعم.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن دولًا عديدة تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب الأفراد دورًا فاعلًا في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تحقق أمثلة ناجحة في هذا السياق، حيث تتحول بعض الشركات العائلية إلى كيانات اقتصادية عملاقة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.