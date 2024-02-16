مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل "المعلم"

يخوض الفنان مصطفى شعبان ماراثون مسلسلات رمضان 2024 بـ مسلسل المعلم، والمقرر عرضه في رمضان هذا العام 2024، ويشاركه فيه العديد من ألمع وأبرز النجوم في مصر والعالم العربي، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل المعلم في إطار شعبي حيث يظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصية تاجر سمك وهي الشخصية التي يجسدها ضمن الأحداث التي يجسدها ضمن الأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

ومن خلال حلقات مسلسل المعلم تظهر العديد من تطورات الأحداث إذ يحدث واقعة تتسبب في خسائر لوالده، وهو ما يجعل مصطفى شعبان يسعى إلى الانتقام لوالده وذلك من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، ثم تتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ومسلسل "المعلم" ينتمي إلى مسلسلات رمضان 2024 ذات الـ30 حلقة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنه سيعرض على إحدى قنواتها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم، وكانت قد طرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، ومازال شعبان وطاقم العمل يستكملون تصوير مشاهد المسلسل.

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كواليس عمل مسلسل المعلم

يذكر أنه كانت قد كشفت الشركة المنتجة للعمل عن مجموعة صور من كواليس مسلسل المعلم والتي ظهر بها مجموعة كبيرة من أبطاله، منهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، سلوى خطاب، عبد العزيز مخيون، والطفل جان رامز وغيرهم من صناع الفن، ومسلسل المعلم هو من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم: مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر احمد وأحمد بدير وطارق النهري، ومن تأليف عمرو الدر ديري ومحمد الشو اف.