مصطفى شعبان إجازة من "المعلم".. تعرف على السبب

حصل الفنان مصطفى شعبان على إجازة مؤقتة من تصوير مسلسله الدرامي الجديد “المعلم” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

تفاصيل الحالة الصحية لوالد الفنان مصطفى شعبان

ومنح مخرج العمل النجم مصطفى شعبان إجازة لمدة أسبوع للاطمئنان على صحة والده بعد أن أجرى عملية جراحية مؤخرا ومازال يرقد في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وكان والد النجم مصطفى شعبان قد تعرض خلال الأسابيع الماضية لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى لإجراء دعامات وتوسيع شرايين القلب.

مسلسل المعلم

على جانب آخر، يواصل أبطال مسلسل المعلم تصوير أحداثه بشكل مكثف خلال هذه الأيام للانتهاء من تصوير العمل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة.

وانتهى المخرج مرقس عادل خلال الأيام الماضية من ترشيح كافة أبطال المسلسل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة، وشملت قائمة أبطال مسلسل المعلم كلًا من مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب وأحمد بدير وأحمد فؤاد سليم وطارق النهري وانتصار ومنذر ريحانة وأحمد عبدالله محمود.

والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وإحدى الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

قصة مسلسل المعلم

ويتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.