السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

حسام هيبة الرئيس
حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

أجرى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بالمناطق الحرة العامة بمحافظة السويس، لمتابعة توسعات الشركات العاملة بها وتسهيل عملها.
وتضم محافظة السويس ثلاث مناطق حرة عامة بمواقع بورتوفيق والأدبية وعتاقة؛ نظرًا لأهمية الموقع الجغرافي بالمحافظة كبوابة جنوبية لقناة السويس، ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية.

والتقى حسام هيبة مع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وتم بحث إقامة منطقة استثمارية جديدة خاصة بالصناعات الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.

وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة خط الإنتاج الجديد لشركة جلاكسي للكيماويات، بالمنطقة الحرة بعتاقة، بتكلفة استثمارية 5.5 مليون دولار، ما يسهم في تعزيز صادرات مصر من البتروكيماويات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

كما زار حسام هيبة مصانع مجموعة "بيم كونسوليديتد" لإنتاج مواد البناء، وبحث مع فيليكس مورال، الرئيس التنفيذي للشركة، الخطط التوسعية لشركات المجموعة، مثل "إيكوبات للتنمية الصناعية" و"سينوبات لتصنيع مواد البناء"، ومن أهم هذه الخطط تطوير مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة حصة صادرات المجموعة من 30% من الإنتاج حاليًا إلى 50% في السنوات المُقبلة.

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مصنعًا هنديًا باستثمارات 100 مليون دولار


وأكد "فيليكس مورال" جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، ما أدى إلى تطور حجم الشركة منذ بداية عملها في مصر في عام 2016، لتبلغ قيمة استثمارات الشركة وأصولها بمصر حاليًا حوالي ملياري جنيه، لتصبح أكبر منتج للجبسن بورد في مصر.

ونظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا ضم حسام هيبة ومستثمري المناطق الحرة الثلاث بالسويس، الأدبية وعتاقة وبورتوفيق، حيث تم مناقشة سُبل تطوير العمل داخل المناطق الحرة، والتحديات التي تواجه المستثمرين.

واستعرض رئيس الهيئة آخر الإجراءات المُحفزة للاستثمار التي اتخذتها الهيئة، ومن أهمها إتاحة التأسيس الإلكتروني للشركات، وخفض عدد المستندات اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات، كما أكد انفتاح الحكومة على مقترحات مجتمع الأعمال لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار.

حسام هيبة ال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المناطق الحرة محافظة السويس بور توفيق والأدبية وعتاقة الموارد الطبيعية والبشرية

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