الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الزراعة بإضافة وتشغيل مجزر النوبارية الآلي

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قــرار وزارى رقـم 412 لسنة 2023 بشأن إضافة المجزر الآلى المتكامل بالنوبارية التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى الخاص للحيوانات بالنوبارية - محافظة البحيرة

وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قــرارا وزاريا رقـم 412 لسنة 2023 بإضافة المجزر الآلى المتكامل بالنوبارية التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) الخاص للحيوانات بناحية الكيلو 86 طريق مصر إسكندرية الصحراوى - النوبارية - محافظة البحيرة للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (1816010334/N).

وجاء بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 498 لسنة 2016 بشأن شروط ومواصفات مجازر الحيوانات؛ وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (3630) بتاريخ 9-11-2023 على نشاط مجزر آلى للحيوانات ؛ وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية - محافظة البحيرة بتاريخ 18-5-2023 على نشاط مجزر آلى للحيوانات ؛ وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر آلى للحيوانات؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛ وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (3181) بتاريخ 14-12-2023؛ وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (16889) بتاريخ 20-12-2023؛ قـــــــرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر الآلى المتكامل بالنوبارية التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) الخاص للحيوانات بناحية الكيلو 86 طريق مصر-إسكندرية الصحراوى - النوبارية - محافظة البحيرة للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (N/1816010334).

مادة 2- يتم تشغيل المجزر تحت الإشراف الفنى البيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية. مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.

مادة 4- يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وصدر في 24-12-2023 وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير.